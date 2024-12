Capodanno su Canale 5, svelati location e ospiti: arrivano le ex star di Amici

Capodanno su Canale 5, svelati location e ospiti della trasmissione Mediaset che chiuderà il 2024: ospiti ex star di Amici

La notte del 31 dicembre si preannuncia scintillante per tutti gli spettatori di Canale 5. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset ha infatti organizzato un evento di Capodanno che promette di essere indimenticabile, con una diretta che terrà compagnia al pubblico da Catania, a partire dalle ore 21:00 fino alle prime luci dell’alba del nuovo anno.

Il concerto vedrà la presenza di numerosi artisti italiani che saliranno sul palco per celebrare l’arrivo del 2025. Tra i nomi più attesi figura quello di Fabio Rovazzi, noto non solo per i suoi successi musicali ma anche per il suo spirito ironico e coinvolgente. Rovazzi avrà un ruolo centrale nella serata, essendo stato scelto non solo come uno degli artisti in lineup ma anche come co-conduttore al fianco della veterana delle serate televisive italiane, Federica Panicucci.

Gli ospiti del Capodanno di Canale 5

Ma le sorprese non finiscono qui. Durante la serata è previsto un collegamento live da Bari con Emma Marrone, icona della musica italiana e volto amatissimo dal pubblico televisivo. Emma sarà protagonista dell’evento organizzato da Radio Norba in piazza a Bari, dove eseguirà alcuni dei brani che l’hanno resa famosa nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Accanto a lei ci sarà Michele Bravi, altro nome noto agli affezionati dei programmi Mediaset grazie alla sua partecipazione come giurato ad Amici di Maria De Filippi. La presenza di Bravi conferma il legame stretto tra il talent show e la serata speciale di Capodanno su Canale 5.

Da Amici arriveranno anche altri volti noti pronti a esibirsi sul palco catanese: tra questi spicca Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent show che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua voce unica e il suo carisma. La sfida televisiva della notte più lunga dell’anno vedrà Canale 5 contrapporsi alla Rai con “L’Anno che verrà“, lo show tradizionalmente condotto da Amadeus ma che quest’anno vedrà Marco Liorni al timone. Liorni è ben conosciuto dal pubblico italiano per essere attualmente alla guida de L’Eredità su Rai 1 ed è pronto a dare battaglia nella guerra degli ascolti della sera di San Silvestro.

La scelta della location non è casuale: Catania si prepara ad accogliere questo grande evento con entusiasmo e calore tipici siciliani. La città etnea diventerà così teatro delle celebrazioni ufficiali trasmesse da Canale 5, offrendo uno scenario suggestivo fatto di storia millenaria e bellezze naturalistiche senza pari. In questa cornice magica si alterneranno sul palco grandi nomi della musica italiana insieme alle nuove promesse emerse dai talent show più seguiti dal grande pubblico italiano. Una miscela esplosiva di generazioni diverse unite dalla passione per la musica e dalla voglia comune di salutare al meglio l’arrivo del nuovo anno.