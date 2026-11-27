“Fare cose di impatto sociale e ambientale è oggi più importante che mai. Le opportunità, date dall’innovazione e quindi dall’ai, sono molto più positive e generative che distruttive, se le sappiamo cogliere e utilizzare. Credo molto in un futuro positivo, che però deve passare dall’ascolto di tutta la comunità, dall’inclusività, dall’accessibilità e da una corretta distribuzione di opportunità e asset, che fa da ponte tra talento, opportunità e aspirazioni”. A dirlo Petru Capatina, Ceo WeGlad, in occasione del working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.