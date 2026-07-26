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Cannes-Roma 3-3, non basta la doppietta di Dybala e il gol di Malen, espulso Wesley

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Non arriva il successo della Roma di Gian Piero Gasperini in amichevole in Francia. Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, i giallorossi in Francia vengono raggiunti sul 3-3 dal Cannes in extremis nell’altra amichevole pre-stagionale, altra squadra di proprietà dei Friedkin, presenti sugli spalti.  

Allo Stade Pierre de Coubertin grande protagonista Paulo Dybala autore di una doppietta, con il gol iniziale al 35′ su calcio di punizione e la rete del momentaneo 3-0 al 55′ con un preciso rasoterra sul primo palo. Nel mezzo la rete del 2-0 di Malen al 44′. La Roma resta anche in dieci uomini al 47′ del primo tempo con l’espulsione per doppio giallo, molto fiscale, di Wesley.
Al 67′ la prima rete del Cannes con un eurogol di Lopes che al volo dal limite dell’area trova la conclusione che centra l’incrocio dei pali e batte Gollini. All’88’ altra rete dei francesi per la doppietta di Lopes e al 96′ i transalpini trovano il pareggio sul calcio di rigore dubbio assegnato in pieno recupero dal direttore di gara. Dal dischetto Oggad con il cucchiaio batte Gollini e fa 3-3.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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