L’Europa procede a velocità diverse nel contrasto alla manipolazione informativa e occorre rendere più omogenea l’applicazione degli strumenti normativi già esistenti perchè “la minaccia non conosce confini. Dal punto di vista della resilienza alle minacce ibride, la vulnerabilità di uno Stato diventa una vulnerabilità collettiva”. Lo afferma Mattia Caniglia, analista senior in intelligence e politica presso il Global Disinformation Index, intervenendo all’evento “Informazione e democrazia – Danger zone: Dai media alle urne”, organizzato a Palazzo Farnese, a Roma, dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia.