Cancro seno, oncologi: “Non bastano nuovi farmaci, servono test molecolari per tutte le pazienti”

(Adnkronos) – “Anche nella cura del tumore della mammella ci sono stati importanti progressi, non solo nelle terapie ma anche nella diagnostica. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare, che agiscono su specifiche caratteristiche del tumore. Per scegliere il trattamento più adatto è quindi necessario conoscere le caratteristiche molecolari della malattia attraverso appositi test, che devono essere garantiti a tutte le pazienti. Tuttavia, pazienti e caregiver sono poco consapevoli delle opportunità che offre l’oncologia di precisione”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana oncologia medica, commentando i dati di una survey promossa da Fondazione Aiom e presentati oggi al XXVIII congresso nazionale Aiom che si chiude oggi a Roma.

“Fino a qualche anno fa – spiega Di Maio – il principale problema di accesso alle cure riguardava la disponibilità dei farmaci, i tempi per il rimborso e i costi. Questi aspetti restano importanti, ma oggi c’è anche una questione a monte: l’accesso tempestivo agli esami diagnostici. Se i test molecolari non sono disponibili in modo efficiente, alcune pazienti rischiano di non poter accedere a terapie potenzialmente efficaci, semplicemente perché non vengono individuate come possibili beneficiarie. Oggi esistono strumenti diagnostici molto avanzati, in grado di analizzare contemporaneamente numerosi geni attraverso appositi pannelli e individuare diverse alterazioni molecolari. Non è necessario che ogni ospedale abbia un proprio laboratorio: i campioni possono essere trasferiti ad altri centri. L’importante è che l’organizzazione sia efficiente e che i risultati arrivino in tempi rapidi, perché da queste informazioni dipendono scelte terapeutiche importanti”.

Il punto è proprio questo: “non basta garantire a tutte le pazienti l’accesso a un determinato farmaco, bisogna assicurare anche la possibilità di effettuare il test necessario per capire chi può beneficiarne. Quando parliamo di innovazione equa, parliamo quindi di un accesso uguale per tutti non soltanto ai farmaci, ma anche alla diagnostica molecolare” conclude.

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