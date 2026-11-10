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Camorra e appalti a Napoli, 13 arresti tra imprenditori, amministratori e funzionari pubblici

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Nove persone sono finite in carcere e altre quattro agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla gestione di appalti pubblici con il coinvolgimento del clan di camorra Veneruso. L’inchiesta è coordinata dai pm Woodcock e Colonna Romano e riguarda presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia.  

Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L’ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Sequestrata una società. Tra gli indagati figurano anche due ex parlamentari e un sindaco in carica. 

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