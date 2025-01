Camilla indossa sempre questi 3 braccialetti da cui non si separa mai: “Hanno un significato profondo”

Camilla e i suoi braccialetti: simboli di una monarchia moderna, praticamente non se ne separa mai

Nel vasto e scintillante universo dei gioielli reali, esiste una collezione che, pur essendo meno imponente rispetto alle corone e ai diademi che hanno segnato la storia della monarchia britannica, racchiude storie personali e significati profondi.

Parliamo dei braccialetti della regina Camilla, accessori discreti ma densi di simbolismo, che l’attuale consorte del re Carlo sceglie di indossare quotidianamente.

Un’eredità di valore inestimabile

Con la scomparsa della regina Elisabetta II, il patrimonio reale ha vissuto un passaggio generazionale, con Carlo che ha ereditato beni per un valore stimato da Forbes di circa 447 milioni di dollari.

Questo patrimonio include immobili di prestigio, opere d’arte inestimabili e una vasta gamma di gioielli, tra cui i Crown regalia e i cimeli della Corona. Tuttavia, oltre a questo patrimonio storico e collettivo, vi sono anche i gioielli personali appartenuti a Elisabetta II.

La scelta di Camilla: tra personalizzazione e simbolismo

In questo contesto, la regina Camilla ha optato per gioielli più intimisti e personalizzati rispetto alle opulente parure degli eventi reali. Tra questi spiccano tre braccialetti che non mancano mai al suo polso. Il primo è un elegante bracciale in oro giallo, arricchito da ciondoli vari ed emblemi familiari, tra cui uno inciso con la data 30.12.09, che celebra la nascita dei suoi nipoti gemelli Gus e Louis. Questo accessorio simboleggia il valore della famiglia all’interno del nucleo Windsor.

Simboli di protezione e fortuna

Accanto a questo pezzo, troviamo una catenella d’oro sottile adornata con un nazar – l’amuleto contro il malocchio – e una croce cristiana, simboli di protezione spirituale. Il terzo bracciale, il Vintage Alhambra di Van Cleef & Arpels in oro giallo con pietre d’agata blu, è un omaggio alla fortuna, con i suoi motivi a quadrifoglio contornati da perle d’oro.

Un gesto di unione familiare

Oltre a questi tre pezzi fondamentali, vi è un quarto elemento: un semplice braccialetto dell’amicizia in cotone blu con perline colorate, indossato più volte dalla Regina insieme ad altri membri della royal family. Questo gesto rappresenta un segno tangibile dell’unione familiare oltre le convenzioni formali.

Queste scelte riflettono non solo le preferenze estetiche della Regina ma anche l’intenzione di avvicinare la monarchia ai suoi sudditi attraverso gestualità quotidiane riconoscibili ed emotivamente coinvolgenti nel tessuto sociale contemporaneo.