Bancali usati e nuovi
Italia

Camere di Commercio: il Centro Studi Tagliacarne compie 40 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

L’impresa familiare in Italia ha un forte radicamento: costituisce l’84% del totale delle imprese, pari a circa 4 milioni di imprese. A spiegarlo è Giuseppe Molinari. Presidente del Centro Studi Tagliacarne delle Camere di Commercio. In 40 anni le imprese sono cresciute e sono aumentati gli imprenditori, ma è anche aumentata la loro età media: 60 anni (e 64 per le posizioni di vertice). Un’impresa familiare su tre si trova ad affrontare il passaggio generazionale, tra l’esigenza di mantenere il controllo dell’impresa e aprire al management. Una caratteristica – spiega ancora Molinari – che distingue l’Italia da altri paesi europei: da noi il management è prevalentemente (67%) a  conduzione familiare, mentre in Francia e Germania la percentuale scende al 25%. La chiusura al management rappresenta – secondo il presidente del Centro Studi Tagliacarne – un disvalore, perché il management porta innovazione, mentre l’imprenditore mantiene la visione.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

UniCamillus, rush finale per i test di ammissione a Ostetricia e Igiene dentale

10 Settembre 2026
Elezioni Ue

Lavoro, Tiso (SaCosa): “Da Ue e Stati Membri servono risposte concrete su occupazione”

3 Aprile 2024

Meritocrazia Italia, Gubitosa: “Meloni si assuma le sue responsabilità e inizi a governare”

30 Ottobre 2023

Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo

26 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno