Calhanoglu causa un rigore, gol annullato a Lautaro: cos’è successo in Inter-Bruges

(Adnkronos) – Proteste in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre, l’Inter ha sfidato il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea, in una partita caratterizzata anche da alcuni episodi arbitrali. Nel corso del primo tempo infatti la squadra belga è passata in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Tresoldi e causato dall’intervento falloso di Calhanoglu e quella nerazzurra si è vista annullare un gol.

Il primo episodio arriva al 30′. Dopo un’azione offensiva dell’Inter, il Bruges si distende in contropiede sfruttando la velocità di Forbs, che scappa via ed entra in area. A rincorrere l’avversario arriva Calhanoglu, che interviene in scivolata ma colpisce soltanto l’uomo e l’arbitro assegna così il calcio di rigore, poi trasformato da Tresoldi.

Sette minuti più tardi l’Inter riesce a trovare il gol del pareggio, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Da calcio piazzato un cross perfetto dalla destra trova smarcato Lautaro Martinez a centro area, che colpisce di testa e insacca alle spalle di Sommer. L’argentino esulta, ma la sua gioia dura poco: l’arbitro annulla per offside e il Var conferma.

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