Caldo senza tregua, l’anticiclone africano torna a ruggire sull’Italia: ecco dove

(Adnkronos) – È confermato: la tregua dal caldo torrido è già finita. Dopo una pausa che al Sud è sembrata durare un battito di ciglia, l’anticiclone africano torna a ruggire sull’Italia, portando con sé la quinta ondata di calore di questa folle estate 2026.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che sarà un’escalation rapida ma estremamente intensa, destinata a colpire duramente le regioni centro-meridionali e in parte l’Emilia Romagna. L’unica vera “oasi” felice sarà il Nord-Ovest, dove si potrà ancora respirare con massime intorno ai 30 gradi. Altrove, ritroveremo numeri da tropici.

La rimonta africana partirà con la Sicilia subito in pole position. Oggi la città più calda sarà Caltanissetta con 40°C, seguita da Oristano (39°C) e dai 37°C diffusi tra Agrigento, Enna e Ragusa.

Domani, la morsa si stringerà ulteriormente: Caltanissetta salirà a 41°C e Oristano a 40°C, mentre la Calabria balzerà sul podio con i 39°C di Cosenza e Reggio Calabria. Da segnalare un dato notevole per le zone interne collinari: Isernia registrerà ben 38 gradi, nonostante i suoi 400 metri di quota.

Se inizialmente il bersaglio sembrerà solo il Meridione, la vera sorpresa arriverà venerdì 28 agosto. Sarà una giornata da cerchiare in rosso sul calendario. Il Sud sarà letteralmente nel forno: Foggia toccherà i 42°C, mentre Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria si assesteranno sui 41°C.

Ma l’anomalia più grande riguarderà il Centro Italia, con valori eccezionali per la terza decade di agosto. Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C! Per la Capitale si tratterà di una giornata cruciale: potrebbe crollare il record storico per la fine del mese (dal 1950 non ha mai fatto così caldo un 28 agosto), pur restando un po’ distanti il primato assoluto di agosto (40,0°C nel 1981) e quello annuale (42,1°C del luglio 2023). Monitoreremo i decimi di grado.

In questa giornata, la fiammata conquisterà brevemente anche il Nord, concentrandosi sull’Emilia Romagna con tanta afa sulle coste e caldo torrido nell’interno anche a causa di venti moderati di Garbino.

Al Nord e al Centro sarà una “toccata e fuga”. Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud, e da domenica la quinta ondata di calore sarà un ricordo per le regioni centro-settentrionali: un ricordo non del tutto sbiadito, ma certamente meno “rosso fuoco”.

Al Meridione, invece, l’anticiclone non farà sconti. Il sole e il caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all’inizio di settembre, prolungando l’estate per la gioia dei vacanzieri ritardatari.

NEL DETTAGLIO



Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: sole e caldo in sensibile aumento.

Venerdì 28. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali forti su Alpi e Prealpi. Al Centro: soleggiato e caldo intenso. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: super anticiclone subtropicale al Centro-Sud con oltre 40-41°C.

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