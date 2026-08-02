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Caldo, il trucco contro l’umidità in casa usando… un cucchiaio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Come contrastare il caldo? In Italia si sta vivendo un estate con temperature record e afa alle stelle, condizioni che rendono difficile uscire di casa e possono causare disagi a chi non possiede o soffre l’aria condizionata. Esiste però un trucco a costo zero che può aiutare a rinfrescare le abitazioni e contrastare l’umidità. 

Il trucco è piuttosto semplice: appoggiare un cucchiaio di metallo alla finestra, senza strumeti o prodotti speciali. Ecco la ‘ricetta’: prendi un cucchiaio di metallo, preferibilmente acciaio inossidabile e posizionalo sul telaio della finestra, lasciando il manico rivolto verso l’interno della casa e la parte concava appoggiata verso l’esterno. 

Il cucchiaio aiuta a catturare una parte dell’umidità prima che si condensi sul vetro, riducendo quindi la quantità di acqua che si accumula su una finestra e che quindi poi penetra nell’abitazione. Il trucco sfrutta il principio fisico della condensazione. Quando l’aria calda e umida entra in contatto con una superficie fredda, come può essere un vetro, si raffredda eventa un punto in cui parte del vapore si condensa.  

Così l’umidità rimane sulla finestra ed entra successivamente in casa, mentre un semplice cucchiaio può ‘deviarla’ e salvaguardare quindi, almeno in parte, la temperatura interna dell’abitazione. 

 

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