Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caldo estremo, l’afa arretra ma non per tutti: giovedì bollino arancione per due città

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il caldo allenta gradualmente la sua morsa sull’Italia, ma giovedì 10 settembre tornerà di nuovo il bollino arancione (che indica il livello 2 di allerta per le ondate di calore) per due città: Bari e Campobasso.  

 

Quest’ultima, già oggi – mercoledì 9 settembre – avrà un giorno di maggiore tregua (bollino giallo, pre-allerta) per poi tornare giovedì al livello 2 (possibile rischio per la salute dei gruppi di popolazione più suscettibili). Per Bari invece è previsto il bollino giallo sia oggi che domani. Il resto dell’Italia resta in fascia di sicurezza: giovedì la Penisola sarà completamente in verde (il colore dell’allerta zero), eccetto Bari e Campobasso. I bollini gialli, infatti, caleranno a 5 domani per poi sparire definitivamente giovedì. 

 

Secondo le previsioni meteo di oggi, 9 settembre, è in arrivo un brusco calo della pressione complice il passaggio di una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da tempo piuttosto instabile al Nordovest con precipitazioni, spesso temporalesche che si muoveranno verso il Nordest e localmente sulla Toscana, come specifica IlMeteo.it. Domani, invece, di nuovo sole prevalente e cielo poco nuvoloso al Sud con temperature vicine ai 35°C in Puglia. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Vini con false etichette, Nas sequestrano stabilimenti a Tivoli

21 Settembre 2022

Arriva la neve al Nord, fiocchi anche in pianura: le previsioni meteo di oggi

1 Dicembre 2023

Ue, Attias (Fii Institute): “Europa si trova a un punto di svolta”

20 Giugno 2026

Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: “Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare”

1 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno