Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caldo, a luglio +8% la mortalità tra gli over 85

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile sul sito del Ministero della Salute il Rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in Pronto Soccorso per il periodo 1-31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP) per il ministero della Salute.
“A fronte di temperature elevate, l’impatto sanitario in Italia è stato contenuto”, spiega il dicastero.
In concomitanza con le ondate di calore di luglio non si osservano, infatti, variazioni rilevanti nell’andamento degli accessi in Pronto Soccorso, se non lievi incrementi a Venezia, Roma, Reggio Calabria e Palermo.
La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo nella classe di età più anziana (da 85 anni in sù), pari a +8% (+9% tra le città del nord e +7% tra le città del centro-sud), mentre per le classi di età più giovani (64-74, 75-84 anni) la mortalità, è stata inferiore all’atteso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Taiwan Excellence alla sesta settimana di preparazione

26 Settembre 2017
covid

132.274 nuovi casi, 94 morti, tasso di positività al 28,5%, il Covid torna a fare paura

6 Luglio 2022

LITORALE IN GINOCCHIO: IL MARE HA INVASO LA COSTA [FOTO]

22 Novembre 2022

Pogacar vince in solitaria ed è il nuovo campione del mondo

29 Settembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno