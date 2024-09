Calderoli “Avanti su federalismo fiscale e regionalismo differenziato”

Onu, Meloni "La riforma faccia sentire tutti quanti più coinvolti" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Mi pare che il tema sia la riforma del Consiglio di sicurezza. E' questa la materia su cui si è consumato il grande dibattito: l'Italia ha una funzione chiara, non bisogna rischiare di fare riforme che servono a escludere i più. Non siamo favorevoli a nuovi seggi permanenti, ma […]

Meloni "Una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sul Libano credo che la grande sfida sia arrivare a un cessate il fuoco, la de-escalation. Israele ha il diritto a difendersi, ma una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno. Ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo partendo dalla necessità di fare tutti qualche […]

Ucraina, Meloni "Italia seria e affidabile, ce lo riconoscono tutti" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sull'Ucraina "la posizione dell'Italia non cambia e non sta cambiando. Non è neanche così utile per la nazione che ha il pregio che tutti riconoscono al mondo della chiarezza e della sua determinazione nel sostenere l'Ucraina, cercare di dire un'altra storia. L'Italia è considerata una nazione seria e affidabile, […]

Tajani "Riforma Onu? L'Italia non è certo un Paese di serie B" NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, dopo incontri bilaterali e in vista della sua partecipazione alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina dove partecipa anche il presidente Zelensky, fa il punto sui lavori dell'ONU e analizza i discorsi del Presidente Joe Biden e del Segretario […]