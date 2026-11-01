Calcio di rigore revocato al Venezia, Como salvato. Cosa è successo

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Calcio di rigore prima assegnato e poi revocato al Venezia nella sfida contro il Como dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi al 28′ del primo tempo della sfida del Sinigaglia, valida per la decima giornata di Serie A. Sul contropiede del Venezia si crea una situazione di 3 contro 3. Palla per Busio che controlla e manda il pallone a sbattere sul braccio di Milla. L’arbitro dopo un attimo di tentennamento indica il dischetto. Controllo del Var per la posizione di Milla e se il tocco è avvenuto dentro o fuori area. Ma arriva l’OFR e l’arbitro viene richiamato al monitor per revisionare il tocco di mano di Milla.

Dopo il controllo della immagini al 30′ Ferrieri Caputi, decide di revocare il penalty al Venezia, tra le proteste di Nicola e dalla squadra lagunare, non per la posizione del tocco di mano, ma non considerando il tocco punibile. Una beffa per il Venezia che poco dopo, al 43′, si vede assegnare rigore contro per un fallo di Juan Jesus su Douvikas che ha portato al vantaggio del Como grazie alla realizzazione dal dischetto di Da Cunha.

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