Riccardo Calafiori è tornato a casa, a Roma. Ricevuto da Roberto Gualtieri in Campidoglio, il difensore dell’Arsenal e della Nazionale ha ricevuto il riconoscimento “per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale e che rappresentano un motivo d’orgoglio per la nostra Capitale”.
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