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Calabrò (Assolombarda): “”La priorità non può che essere l’industria””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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Antonio Calabrò, Fondazione Assolombarda, delegato del presidente per Cultura d’Impresa e Legalità, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese, in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “E’ ricerca, è scienza, è università, è tessuto sociale e welfare. E’ il posto in cui i nostri ragazzi, possono pensare legittimamente di costruire un futuro”

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