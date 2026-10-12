Calabrò (Assolombarda): “”Industria? Una sfida di cultura, politica e sviluppo sociale””

“La sfida dell’industria è una sfida di cultura, di politica e di sviluppo sociale. E’ una sfida, cioè, che ha senso perché tiene radicata non soltanto in Italia ma in Europa una base forte che ha a che fare con la produttività, con l’innovazione, col futuro delle nuove generazioni. Il turismo è fondamentale, ma non illudiamoci che si viva soltanto di turismo. La priorità non può che essere l’industria, perché l’industria è ricerca, è scienza, è università, è tessuto sociale e welfare. E’ il posto in cui i nostri ragazzi, possono pensare legittimamente di costruire un futuro”. Lo ha detto Antonio Calabrò, Fondazione Assolombarda, delegato del presidente per Cultura d’Impresa e Legalità, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese, in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.