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Cagliari, Trepy rischia di annegare in piscina: è in terapia intensiva

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Il Cagliari Calcio comunica “che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile ‘Santissima Annunziata’ di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni”, spiega una nota del club rossobù. 

Secondo fonti vicine alla società il giocatore francese ha rischiato di annegare in piscina in una struttura in Costa Smeralda. Trepy stava trascorrendo una giornata di riposo a Porto Cervo dopo la partita di Coppa Italia contro l’Arezzo. 

“In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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