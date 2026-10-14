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Cagliari, 13enne abortisce e racconta di essere stata stuprata: arrestato il padre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un uomo residente nell’hinterland cagliaritano ritenuto responsabile di violenza
sessuale. L’episodio risalirebbe all’autunno scorso quando una ragazza tredicenne si è presentata in ospedale riferendo di essere stata violentata in circostanze poco chiare. 

La ragazza avrebbe quindi abortito. Immediatamente i medici hanno avvisato le forze dell’ordine e la Procura del capoluogo che ha disposto il sequestro e l’esame del Dna sul feto. Ieri la svolta con l’ordine di custodia cautelare per il padre della bambina.  

Sulla vicenda c’è il massimo riserbo dell’Autorità inquirente. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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