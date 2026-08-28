Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caffè al bar, Stoppani (Fipe): “Tazzina a 2 euro ipotesi remota, ma attenzione a energia e inflazione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La tazzina di caffè a due euro è un’ipotesi remota, ma attenzione ai costi energetici e all’inflazione”. Lo dice all’AdnKronos Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio, commentando i rialzi del prezzo del caffè in diverse città. 

“Arrivare ai due euro dipende da quello che succede sul prezzo del caffè e dalla grandissima incognita di cosa succede sul fronte dell’inflazione”, spiega Stoppani. A pesare sui prezzi è soprattutto “la struttura dei costi di un pubblico esercizio”, con l’energia che “subito dopo gli affitti” è diventata una voce di spesa rilevante. La materia prima, spiega, “ha un ruolo marginale nella determinazione del prezzo della tazzina”, anche perché “si usano 7 grammi di caffè per fare il caffè”. 

Anche su quel fronte, spiega Stoppani, “il prezzo del caffè alla Borsa di New York il 18 ottobre 2023 valeva 157 dollari alla libra. Oggi vale 313 dollari alla libra, che è il doppio del prezzo della materia prima”, osserva. Ma, aggiunge, “al di là del prezzo del caffè” è “la struttura dei costi di un pubblico esercizio che è in grandissima sofferenza, soprattutto per i bar”. Di fronte agli aumenti, le alternative sono “ridurre i costi”, con il rischio di “una dequalificazione dell’offerta”, oppure “cercare di migliorare i ricavi, anche lavorando su questi prezzi”.  

Stoppani esclude infine fenomeni di speculazione da parte dei baristi: “Non c’è assolutamente speculazione, perché non ho mai visto un barista ricco”. “Dietro il servizio di un caffè c’è tutta un’organizzazione fatta di personali, affitti da pagare, costi energetici”, dice ancora. “Crediamo di fornire un servizio molto serio visto che il pubblico esercizio, se è il secondo motivo per il quale i stranieri vengono in Italia, è il primo motivo per il quale vi ritornano”, conclude.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Premierato, nuovo testo: possibile ricorso al voto anche se sfiducia su singolo provvedimento

5 Febbraio 2024

Roland Garros, Vallejo si scusa dopo frasi sessiste: “Sono stato inappropriato”

5 Giugno 2026

Leucemia linfatica cronica, rimborso per acalabrutinib con venetoclax in prima linea

17 Giugno 2026

Investì con il suv un ladro dopo il furto della borsa: condannata a 18 anni

11 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno