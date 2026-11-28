(Adnkronos) – Il 28 gennaio scorso, nei boschi di Montagnareale, nel Messinese, tre cacciatori morirono feriti da colpi d’arma da fuoco. Oggi, a distanza di dieci mesi dai fatti, i carabinieri, su ordine della Procura di Patti guidata da Andrea Apollonio, hanno arrestato un uomo, anche lui presente sul posto e unico superstite. Il Gip del Tribunale di Patti ha condiviso la tesi accusatoria secondo cui l’indagato, dopo che due cacciatori erano rimasti uccisi, avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. A incastrarlo i rilievi effettuati dai militari del Ris di Messina.

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