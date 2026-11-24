Da lunedì 30 novembre 2026 entra in servizio la nuova Unità di Rete 4 dei Castelli Romani. Con la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, la gestione diretta del servizio passa dal Comune alla Regione Lazio, che ha attivato il nuovo assetto attraverso Astral.

Sul portale Astral dedicato all’Unità di Rete 4 sono già consultabili linee, percorsi, fermate e orari. Selezionando la data del 30 novembre, i passeggeri possono verificare in anticipo i collegamenti e programmare gli spostamenti. Dal giorno dell’avvio sarà disponibile anche il monitoraggio in tempo reale, che consentirà di controllare gli orari di passaggio degli autobus e lo stato del servizio.

“Auspichiamo che il nuovo modello organizzativo, attivato dalla Regione Lazio attraverso Astral, corrisponda alle reali esigenze del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Massimo Ferrarini. L’amministrazione comunale continuerà a seguire l’andamento del servizio, con particolare attenzione alla puntualità delle corse, alla qualità dei collegamenti e alla copertura delle linee.

“Saremo pronti a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a rappresentare ad Astral e alla Regione Lazio eventuali disservizi e criticità, affinché possano essere affrontati e risolti tempestivamente”, ha aggiunto Ferrarini.

L’elenco dei punti vendita autorizzati è disponibile sul sito di Astral Infomobilità. I biglietti si possono acquistare anche in formato elettronico sul sito di Cotral.