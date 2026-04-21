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Buonfiglio: “Per la prima volta senza contributo Governo per Olimpiadi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “È la prima volta che non riceviamo un contributo dal governo per l’organizzazione della preparazione olimpica e per i premi in medaglia. Inoltre aspettiamo ancora le royalties di Milano Cortina”. Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nella conferenza stampa post Giunta a Roma di oggi, martedì 21 aprile. “Quando si stipula un contratto c’è un creditore, il Coni, e un debitore, Milano Cortina. Qualora il debitore non abbia la capacità economica, ti rivolgi a chi ha rilasciato le garanzie. Ma penso non si arrivi a questo” ha continuato Buonfiglio. 

“Contributo atteso dal governo? Ogni volta che abbiamo chiesto al ministro ci diceva ‘stiamo sostenendo Milano Cortina’. Il Coni di solito riceveva 10 milioni per le invernali e 20, come a Parigi, per le estive. Mi auguro si trovino le risorse”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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