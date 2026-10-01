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Buona la prima per Berrettini a Tokyo, Davidovich Fokina battuto in rimonta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Buona la prima per Matteo Berrettini che avanza al secondo turno del torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 2.342.375 dollari). Il romano, numero 47 del mondo, supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 28 del ranking Atp, con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-1), 6-4 dopo due ore e 24 minuti di partita. Berrettini affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 Atp.  

L’avvio di gara si rivela subito in salita per l’azzurro, che incassa due break al secondo e al sesto game cedendo nettamente il primo set. La reazione dell’azzurro si concretizza però nel secondo parziale: Berrettini annulla una insidiosa palla break nel quinto gioco, si arrampica fino al tiebreak e sale in cattedra dominandolo per 7-1. 

L’inerzia della sfida cambia definitivamente padrone nel set decisivo. Berrettini parte fortissimo strappando il servizio allo spagnolo nel primo e nel terzo game; il parziale controbreak incassato nel quarto gioco non scompone il romano che, da lì in avanti, non concede più nulla sui suoi turni di battuta e chiude 6-4 al primo match point disponibile. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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