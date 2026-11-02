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Bullismo, Amich: “Fondamentale intervenire sui ragazzi per proteggerli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Credo che sia fondamentale intervenire sui nostri ragazzi, cercando di proteggerli dal bullismo: prima, tendenzialmente, si tornava a casa da scuola trovando sicurezza all’interno delle mura di casa. Ora, invece, attraverso i tablet e i social, il bullismo può arrivare a seguirti quotidianamente e in ogni momento”. Così Enzo Amich, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la sostenibilità digitale e la sovranità tecnologica, nel corso degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati, durante i quali è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile. Un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.

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