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Buckingham Palace mette i paletti a Meghan e Harry: “Qualsiasi iniziativa a titolo personale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Buckingham Palace mette un muro di cemento armato per arginare il dilagare di Meghan Markle. La duchessa di Sussex vorrebbe impegnarsi fin da subito, dopo il recente ritorno assieme al principe Harry nel Regno Unito, in attività benefiche, ma il Palazzo ha precisato, nero su bianco, che “il suo status (così come quello del marito), è simile a quello di cittadini privati con interessi commerciali e di beneficenza”.  

La possibile ascesa della visibilità pubblica di Meghan, infatti, è invisa alla Famiglia Reale. La nuora di Re Carlo ha lasciato i membri più anziani della famiglia reale “esasperati”, ha rivelato una fonte interna all’Express. E così, Buckingham Palace ha emesso una lettera formale in cui tratta i Sussex come cittadini privati che non possono utilizzare i titoli di Sua Altezza Reale né rappresentare la monarchia. La direttiva di Lord Chamberlain afferma che qualsiasi attività di beneficenza è puramente personale e che il loro status è “simile a quello di cittadini privati con interessi commerciali e di beneficenza”. 

Secondo fonti reali, le richieste del personale della coppia di intensificare le attività così presto dopo il loro ritorno avrebbero esasperato diverse persone e Meghan sarebbe desiderosa di riallacciare i legami con le organizzazioni benefiche nel Regno Unito. Un rappresentante dell’organizzazione Smart Works, di cui la Duchessa è membro, ha dichiarato di essere “molto lieto di dare il bentornato nel Regno Unito alla Duchessa e alla sua famiglia”. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail : “È esasperante”, mentre un amico di Re Carlo ha aggiunto che erano stati “spaventati dai Sussex”.  

La puntualizzazione di Buckingham Palace, appoggiata dal Principe William, ribadisce che non potranno mai essere reali a metà, così come era stato stabilito con l’accordo di Sandringham nel gennaio 2020, in cui la regina Elisabetta II, l’allora principe Carlo e il principe William stabilirono i termini dell’uscita del principe Harry e di Meghan Markle dai ruoli ufficiali della famiglia reale. 

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