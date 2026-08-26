Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Brignone: “Operazione ok, il ginocchio sta bene”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, ho tolto placca e viti, come vi ha già avvisato il dottor Panzeri. Sto bene”. Eccole le prime parole di Federica Brignone, il giorno dopo l’operazione al ginocchio alla clinica La Madonnina di Milano. 

La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica a Milano Cortina 2026, è stata dimessa oggi dalla clinica La Madonnina di Milano: “Adesso avrò qualche giorno di stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e quindi tornare a fare preparazione atletica. Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene e anch’io sto bene”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Continua “Luci nel Blu” 2017, la manifestazione itinerante che promuove la cultura in tutti i suoi ambiti

26 Dicembre 2017

Papa Leone XIV “Assistiamo a preoccupante riabilitazione della guerra”

25 Maggio 2026

Strage di Crans-Montana, La Russa “I responsabili vanno perseguiti”

13 Gennaio 2026

Eccellenze del territorio, il Sindaco di Pomezia incontra la scrittrice Claudia Bruno

21 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno