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Federica Bignone ha deciso. Oggi, mercoledì 25 novembre, la fuoriclasse azzurra dello sci alpino si è ritirata. “Ciao a tutti – le sue parole in un video affidato ai social – dopo questi due giorni sulla neve, mi sono reso conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica”. Le parole della bicampionessa olimpica ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 arrivano da Cervinia: “È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però varcare il cancelletto di partenza un’ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. A presto, e grazie a tutti”.

Figlia dell’ex slalomista Maria Rosa Quario e papà Daniele, Federica Brignone è stata allenata dal fratello Davide, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale. Ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, da allora ha disputato 363 gare del massimo circuito internazionale, raccogliendo la bellezza di 85 podi complessivi, fra cui 37 vittorie, ma soprattutto ha conquistato per due volte la classifica generale nel 2020 e 2025, impresa mai riuscita prima di allora ad una sciatrice italiana, oltre a una coppa del mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di supergigante (2022). Vanta anche quattro medaglie mondiali (oro in supergigante a Saalbach 2025, oro in combinata a Curchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011, argento in gigante a Courchevel 2023, argento in supergigante a Saalbach 2025 e cinque medaglie olimpiche (oro in gigante a Milano Cortina 2026, oro in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante a Pechino 2022, bronzo in combinata a Pechino 2022 e bronzo in gigante a PyeongChang 2018). È l’atleta più vincente nella storia dello sci italiano.

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