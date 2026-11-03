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Cronaca

Brembo, a Eicma 2026 debutta la prima collezione lifestyle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Brembo debutta nel lifestyle con una collezione di abbigliamento e accessori presentata a Eicma 2026. La proposta comprende sette prodotti che riprendono elementi dell’identità del marchio e del suo legame con le competizioni, traducendoli in grafiche, materiali e dettagli destinati all’uso quotidiano. 

A guidare il progetto è il principio creativo “
Obsessed by Details
”, che trasferisce nell’abbigliamento l’attenzione alla precisione del brand. “La precisione è da sempre parte dell’identità Brembo”, dichiara Mauro Piccoli, direttore marketing dell’azienda. “Materiali, proporzioni, grafiche e finiture sono studiati con cura, mentre elementi dell’heritage Brembo vengono reinterpretati in chiave contemporanea attraverso il linguaggio della moda”.
 

La gamma spazia dalle T-shirt alle felpe, fino a overshirt, cappellino, gilet e zaino monospalla. Tra i capi, la Caliper Tee riproduce in forma grafica la pinza freno Brembo ed è proposta in tre colori: grigio, bianco e verde. La felpa con cappuccio Embro Hoodie e la Crewneck Speed richiamano il mondo racing e il tema della velocità, mentre l’Overshirt completa la proposta con un capo pensato per un utilizzo versatile. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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