Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Eicma non si visita soltanto, si vive: espone vere e proprie

Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha partecipato all’inaugurazione di Eicma 2026, l’Esposizione internazionale delle due ruote, nei padiglioni di Rho Fiera Milano: “È una manifestazione che non solo si visita, ma si vive, perché capace di esporre vere e proprie emozioni. La passione non ha tempo: ci sono ragazzi, famiglie e persone più adulte, tutti accomunati dal sogno di libertà e di viaggiare sulle due ruote”.