Bove e il ritorno alla Roma: “Sono felice in Inghilterra, vedremo”

(Adnkronos) – “Sono sempre rimasto legato alla Roma e all’Italia, però oggi sono davvero felice dove sono. Non voglio precludermi nessuna strada: nel calcio non si sa mai cosa può riservare il futuro”. Così Edoardo Bove risponde a chi gli chiede se un giorno gli piacerebbe tornare in Serie A con la maglia della Roma, il club in cui è cresciuto calcisticamente e ha esordito nel massimo campionato italiano.

Le parole del centrocampista arrivano a margine della presentazione di ‘In un battito’, il documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i mesi successivi all’1 dicembre 2024, quando durante Fiorentina-Inter il giocatore si accasciò improvvisamente sul terreno di gioco in seguito a un arresto cardiaco.

Bove, oggi al Watford, non esclude un ritorno in giallorosso ma evita di parlarne come di un obiettivo da inseguire a tutti i costi: “Non lo definirei un sogno, perché il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sono riuscito. Oggi sto giocando, mi sto divertendo in Inghilterra e sono felice. Più che un sogno, quella può essere una possibilità futura”, conclude.

“Dopo l’arresto cardiaco il mio rapporto con la vita e con il tempo è cambiato sicuramente. La vita è molto frenetica, non riusciamo mai a fermarci e a pensare come stiamo. Io ho avuto la possibilità di farlo e, per assurdo, sono grato di aver potuto vedere delle sfaccettature di me che senza quell’episodio non avrei mai visto: ho imparato a fermarmi e a capire come sto”, ha raccontato Bove.

Il documentario diretto da Giovanni Troilo racconta proprio i mesi successivi all’1 dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, il giovane calciatore si accascia improvvisamente sul terreno di gioco a causa di un arresto cardiaco. Un episodio che interrompe il percorso che sembrava già tracciato per una delle promesse più brillanti del calcio italiano e apre una fase completamente nuova della sua vita. “Sono stato un po’ travolto dal film, perché una cosa è vivere certe esperienze, un’altra è rivederle sullo schermo. Quello che mi ha colpito di più è stato vedere raccontato il percorso interiore che ho affrontato”, dice Bove.

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