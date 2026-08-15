Borussia Dortmund-Roma: orario e dove vedere l’amichevole in tv

(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in amichevole. Oggi, sabato 15 agosto, i giallorossi sfidano il Borussia Dortmund – in diretta tv e steaming – al Signal Iduna Park di Dortmund nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato.

Gasperini cerca quindi risposte e indicazioni importanti dai suoi giocatori in vista dell’inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A che comincerà il 22 agosto.

L’amichevole tra Borussia Dortmund e Roma è in programma oggi, sabato 15 agosto, alle ore 17.30. Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, disponibile su smat tv, oltre che in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.

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