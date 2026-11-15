Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bolzano, donna trovata senza vita in una sauna: indagini in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni è stato trovato all’interno di una sauna a Bolzano. A lanciare l’allarme è stato un addetto della struttura che ha rinvenuto il cadavere durante un controllo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Al momento, come confermano all’Adnkronos fonti vicine agli investigatori, l’ipotesi è quella di una morte per cause naturali. Sul caso, come anticipato oggi dal quotidiano ‘Alto Adige’, indaga la polizia con il coordinamento della procura che ha disposto l’autopsia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Inflazione a settembre sale al 4,2%, pesano i rincari sull’energia

16 Ottobre 2026

Olimpiadi Parigi 2024, atleti Russia e Bielorussia ammessi ai Giochi

8 Dicembre 2023

Giorgio Armani: “Meloni donna con elementi robusti”

25 Febbraio 2024

Mondiali 2026, il programma di oggi: calendario, gironi e dove vederli in tv

19 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno