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Bologna, Tedesco esonerato: panchina affidata a Palladino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Bologna cambia allenatore. Oggi, 16 mercoledì 16 settembre, il club rossoblù ha esonerato il tecnico Domenico Tedesco e affidato la panchina a Raffaele Palladino. A dare l’annuncio ufficiale la società felsinea con una nota sul proprio sito web. “Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico”. Tedesco paga il negativo avvio di campionato con un solo punto conquistato in quattro partite.  

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