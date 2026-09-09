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Bologna, comandante Ryanair prima del decollo: “Volo in ritardo per colpa di Lepore”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore”. Lo ha annunciato un pilota Ryanair ai microfoni poco prima del decollo. A raccontare quanto successo sul volo Ryanair da Olbia a Bologna sabato 29 agosto in partenza alle 22.15 è ‘La Repubblica’. “Avevamo qualche minuto di ritardo – racconta l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini – viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo. Comunicazioni tipiche prima del decollo, che ascoltavo distrattamente quando a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato a un provvedimento della giunta Matteo Lepore. Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante”. 

Con tutta probabilità il pilota accennava, polemicamente, all’ordinanza dell’Enac, l’Ente nazionali per l’aviazione civile, che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni (dalle 23 alle 6) sull’area urbana di Bologna. Un provvedimento fortemente voluto dalla giunta a tutela del riposo e della salute dei residenti della zona. Un’ordinanza a cui tra l’altro si è arrivati dopo una lunga trattativa tra comitati, Comune e aeroporto Marconi.  

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