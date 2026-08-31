Bologna, 28enne aggredito a coltellate: è in pericolo di vita

(Adnkronos) – Un 28enne è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in pericolo di vita dopo essere stato aggredito e ferito in maniera grave. I carabinieri di Medicina, nel Bolognese, e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imola, sono intervenuti insieme ai sanitari del 118, per soccorrere il giovane che era riuscito a dare l’allarme chiedendo aiuto ai vicini di casa. Il ragazzo è stato trovato con numerose e profonde ferite da taglio. Valutata la gravità delle condizioni, i sanitari ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Bologna, dove si trova ricoverato in pericolo di vita.

I rilievi tecnico-scientifici sono stati condotti dai carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bologna. Sono tuttora in corso le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

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