Bollette, le imprese italiane pagano il 63% in più di quelle spagnole. Folgori: “Serve accelerare sul nucleare”

L’elettricità costa alle imprese italiane 101 euro in più a megawattora rispetto alla media europea. È il divario che Enrico Folgori, presidente di Feoli, la Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata, mette al centro del suo intervento sul caro energia. Secondo i dati della CNA citati da Folgori, nel 2025 le aziende italiane con consumi superiori a 20 megawattora l’anno hanno pagato in media 465 euro a megawattora. “Risulta evidente come questo squilibrio si traduca in una perdita di competitività per le nostre imprese, che hanno costi di produzione molto più alti rispetto ai concorrenti europei”.

Il confronto con le principali economie dell’Unione misura il peso dello svantaggio. Secondo le cifre riportate da Folgori, le imprese italiane pagano in media il 10,3% in più rispetto a quelle tedesche, il 51,2% in più rispetto alle francesi e il 63% in più rispetto alle spagnole. A pesare è anche la dipendenza energetica dall’estero, che per l’Italia si attesta al 73,9%, circa 16 punti sopra la media europea. Gas e petrolio coprono insieme il 72% delle fonti energetiche utilizzate nel Paese, esponendo i costi di produzione alle tensioni internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi intorno allo stretto di Hormuz.

“Il governo Meloni ha lavorato moltissimo sugli stoccaggi di gas, mettendo in sicurezza il Paese. Ora è il momento di accelerare”, sostiene il presidente di Feoli, che indica due priorità per ridurre la dipendenza dall’estero e recuperare competitività. “Serve accelerare sulla produzione nazionale di nucleare di nuova generazione e investire sulle energie rinnovabili”. Folgori richiama l’esperienza della Spagna, dove gli investimenti nelle rinnovabili hanno contribuito, a suo giudizio, a rendere le imprese più competitive. Sul fronte della logistica, il presidente di Feoli chiede anche investimenti per proteggere infrastrutture e trasporti dagli attacchi informatici.