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Boldrin (Decathlon): “”Coniughiamo sostenibilità ambientale e sociale con lunga vita prodotti e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Per Decathlon, l’importanza della sostenibilità ambientale ruota intorno alla progettazione e ai processi produttivi dei prodotti. Decathlon ha infatti l’obiettivo di allungare la vita dei prodotti e lo fa con processi che riguardano sia la produzione sia la concezione del prodotto. L’obiettivo è cercare di riutilizzare materie riciclabili, realizzare prodotti facilmente riparabili e proporre servizi e modelli di business circolari e quindi sostenibili, come il rent, ossia il noleggio dei prodotti, il repair, ovvero la riparazione, e il second hand, cioè i prodotti di seconda mano. Questi modelli di business aiutano ad allungare la vita dei prodotti. Questo è l’obiettivo di Decathlon: dare al maggior numero possibile di persone l’accesso allo sport. Anche questo fa parte della sostenibilità perché lo sport è salute. Quindi non si tratta solo di sostenibilità ambientale, bensì anche di sostenibilità sociale”. E’ quanto affermato da Andrea Boldrin, Sustainability Project Manager & Waste/EPR Manager Decathlon, all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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