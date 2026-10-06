BMW F 450 R: la nuova naked A2 da 48 CV pesa 175 kg

(Adnkronos) – BMW Motorrad amplia la famiglia F 450 con la nuova BMW F 450 R, una naked sviluppata specificamente per la classe A2. Non si tratta semplicemente della versione stradale della F 450 GS: geometrie, assetto ed ergonomia sono stati definiti per privilegiare agilità e precisione, con un design che richiama esplicitamente quello della S 1000 R.

Il bicilindrico parallelo di 420 cc della nuova BMW F 450 R eroga 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm a 6.750 giri/min, con l’80% della coppia già disponibile a 3.000 giri. Il consumo dichiarato è di 3,8 l/100 km e, grazie al serbatoio da 14 litri, l’autonomia supera i 350 km.

Uno dei numeri più interessanti è il peso in ordine di marcia di 175 kg, che contribuisce a un rapporto peso/potenza particolarmente favorevole nella categoria A2. La ciclistica utilizza un telaio a traliccio in acciaio, forcella KYB rovesciata da 43 mm e forcellone in alluminio con monoammortizzatore KYB. Davanti lavora un disco flottante da 310 mm con pinza Brembo monoblocco a quattro pistoncini.

Di serie troviamo ABS Pro, DTC, DBC e MSR, insieme alle modalità Rain, Road e Dynamic. Interessante l’Easy Ride Clutch opzionale: abbinata allo Shift Assistant Pro permette di partire, fermarsi e cambiare rapporto senza utilizzare manualmente la leva della frizione, che rimane comunque disponibile.

La sella è posta a 790 mm, con alternative da 775 e 810 mm. Completano la dotazione illuminazione full LED, manopole riscaldate, presa USB-C e display TFT da 6,5 pollici con connettività e navigazione.

Quattro gli allestimenti previsti: Base, Exclusive, M Sport e M Sport con Pacchetto Innovation, quest’ultimo completo di Easy Ride Clutch.

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