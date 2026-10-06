BMW aggiorna la gamma: più potenza per X3 M50 e novità per Serie 7 e X5

(Adnkronos) –

BMW prepara un autunno ricco di aggiornamenti, intervenendo su motorizzazioni, allestimenti e personalizzazioni di numerosi modelli. Tra le novità spiccano il nuovo Black Package, l’aumento di potenza della X3 M50 xDrive e l’ampliamento delle gamme Serie 7 e X5, senza dimenticare i nuovi modelli elettrici iX3 e iX5.

Il Black Package è dedicato alle versioni BMW M Performance di Serie 2 Coupé, Serie 4 Coupé e Serie 4 Cabrio e viene proposto esclusivamente insieme al pacchetto M Sport Pro. Nell’abitacolo introduce modanature M Carbon Fibre e volante M in pelle con inserto in carbonio, mentre specifici dettagli neri caratterizzano anche l’esterno. Sulle M440i e M440d, Coupé e Cabrio, sono previsti inoltre cerchi M da 19 pollici Jet Black.

Una delle novità tecniche più interessanti riguarda la BMW X3 M50 xDrive, che raggiunge 326 kW, equivalenti a 443 CV: un incremento di 45 CV rispetto alla precedente configurazione.

Si amplia contemporaneamente la nuova Serie 7. Arrivano la 740d xDrive da 313 CV, la plug-in hybrid 750e xDrive da 489 CV e la M760e xDrive, sempre ibrida plug-in, che con 612 CV occupa il vertice della gamma. Tutte utilizzano motori sei cilindri in linea di 3,0 litri.

Novità importanti anche per X5. Alla nuova generazione si aggiungono le plug-in hybrid X5 50e xDrive e X5 M60e xDrive, insieme alla iX5 60 xDrive completamente elettrica, per la quale BMW dichiara fino a 850 km di autonomia WLTP.

Sul fronte elettrico debutta inoltre la BMW iX3 40 xDrive, con 374 CV e un’autonomia dichiarata compresa tra 515 e 621 km.

L’aggiornamento autunnale interessa infine la personalizzazione: Serie 7 e i7 potranno essere configurate con otto nuove verniciature BMW Individual Two-Tone, ampliando ulteriormente le possibilità offerte sulle ammiraglie del marchio.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)