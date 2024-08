blunk mefiX e Markino DJ: il nuovo singolo è “Come musica”

Dal 26 luglio 2024 disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Come musica” (Maionese Project), il nuovo singolo dei blunk mefiX & Marco Sacco Markinodj.

“Come musica” è un brano che, se preso nel suo senso letterale, descrive immagini estive senza tempo, che esprimono un certo senso di libertà e di vita, nell’attesa di un qualcuno o un qualcosa che deve arrivare. Se attribuiamo invece un senso metaforico al testo, ecco che troviamo più significati, a libera interpretazione dell’ascoltatore, come ad esempio la sabbia tra le dita che può essere identificata come lo scorrere del tempo e le onde del mare come diverse fasi della vita, seguendo con l’inciso che può voler significare l’arrivo di una grande gratificazione fisica e spirituale, il raggiungimento di un grande traguardo.

Il videoclip di “Come musica” racconta una storia autobiografica, quella di due ragazzi, fratello e sorella in questo caso, che cercano di inseguire un sogno, quello di entrare nel mondo della musica ad alti livelli. Un giorno, mentre stanno lavorando in studio, i due ricevono una telefonata che finalmente potrebbe dare la svolta alla loro carriera, perciò con grande entusiasmo corrono verso lo studio dove li attende un produttore che rimane entusiasta della loro esibizione nella live room, decidendo così di iniziare una collaborazione con loro.

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=27ZHvTYhc70

Biografia

I blunk mefiX (pronuncia “blanc mefics”) sono un duo house/EDM/pop-dance originario di Chivasso in provincia di Torino, formato dai fratelli Chiara e Luca Femia e nato nel 2022 da un’idea del DJ Producer Marco Sacco, in arte Markino dj, che proprio quell’anno inizia a collaborare con loro.

Chiara nasce nel giugno del 2002 e manifesta fin da piccola una spiccata attitudine per il canto, che inizia con le canzoncine dell’asilo, passando alle sigle dei suoi cartoni animati preferiti per arrivare a maturare l’idea di studiare musica a livello professionale. Il suo percorso di studi inizia a 11 anni con svariati insegnanti privati, fino a quando nel 2018, all’età di 16 anni contemporaneamente al liceo linguistico, si iscrive all’Accademia Musica Moderna di Torino per conseguire il diploma di alta formazione professionale nel gennaio 2024.

Luca, in arte Luke MefiX, nasce nel gennaio del 1998 e il suo approccio con la musica prende vita fin dai suoi primi anni, in quanto amava giocare con la tastiera del padre. Il suo interesse per la musica diventa sempre più evidente con il passare del tempo, quando si approccia ufficialmente al mondo della musica frequentando per 5 anni un corso di chitarra per bambini. Il suo vero interesse, però, è la batteria che inizia a studiare nel 2010 all’età di 12 anni, percorso che lo porterà ad iscriversi, dopo il diploma tecnico, all’Accademia Musica Moderna di Torino, dove studia sotto la guida del maestro Furio Chirico, per conseguire il diploma di alta formazione professionale.

Oltre allo studio della batteria, Luca si interessa anche al mondo dell’audio e di tutta la catena che va dalla registrazione al prodotto finito e pochi anni dopo, volendo completarsi, si interessa alla produzione discografica sentendo l’esigenza di dar vita a materiale originale.

I loro gusti musicali sono molto variegati, in quanto cercano di ascoltare e studiare stili diversi per avere un’ampia conoscenza della musica in generale. Tra gli stili che prediligono ci sono pop, rock e progressive metal per Luca, mentre per Chiara pop, k-pop e metal.

Attualmente i loro progetti sono strettamente collegati alla collaborazione con Markino dj, grazie al quale ha visto la luce il loro primo singolo “Highway To Nowhere”, uscito il 5 maggio 2023 e pubblicato dall’etichetta Sound Management Corporation di Daniele Cicco. Successivamente viene prodotto il brano “Love Like Animals”, uscito il 12 ottobre sotto l’etichetta Big Stone Studio di Massimo Curzio.

Sempre con la collaborazione di Marco e il supporto della Big Stone Studio, i ragazzi si presentano alle selezioni di Sanremo Giovani con il loro primo singolo in italiano “Pubblichiamo un Post”, che permette loro di entrare negli archivi Rai e di esibirsi, nel febbraio 2024, al Palafiori di Casa Sanremo ritirando il premio Nuovi Talenti.

Sono stati ospiti di alcune radio quali Radio Mia Bari, dove sono stati intervistati dalla speaker Cinzia Tattini all’interno del suo programma Tattini Live e G.R.P. Radio, ospiti dello speaker Donato Riva.

L’8 maggio 2024 compaiono nel celebre programma televisivo Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, nella rubrica Strix Factor.

I blunk mefiX collaborano anche come autori per altri artisti: nel 2024 hanno prodotto i brani “Passerà” e “Party People” di Luna Key e “Return of Love” di Federica Riva.

Attualmente stanno lavorando a nuovi progetti in studio sempre affiancati dal loro mentore Markino dj.

