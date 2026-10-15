Bisio (Engineering): “Natura cyber attacchi è cambiata, con EngSure si amplia perimetro di difesa”

“La piattaforma si propone di usare l’Ai non solo per difendere il perimetro classico attorno ai dati e al patrimonio cognitivo dell’azienda, ma anche per verificare in real time il comportamento degli agenti. La natura dei cyber attacchi è cambiata in misura abbastanza radicale: non si attacca solo per bucare un sistema, ma si attacca la filiera di approvvigionamento degli agenti”. Lo ha detto Aldo Bisio, ceo di Engineering, al Digital Innovation Forum 2026 di Cernobbio in provincia di Como. Durante l’evento l’azienda ha lanciato EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’intelligenza artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema Ai lungo tutto il suo ciclo di vita.