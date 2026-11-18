“Oggi le amministrazioni si muovono in maniera completamente diversa l’una dall’altra, non ci sono archivi digitali. I professionisti si trovano davanti a risposte non sempre certe davanti alla richiesta di ristrutturazione. Le nostre proposte cercheranno di aiutare i cittadini e la collettività ad avere maggiore certezza”. Sono le parole di Paolo Biscaro, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri (Cng), in occasione della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, a Roma. Durante l’incontro i geometri hanno presentato la proposta di modifica di dieci articoli del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.