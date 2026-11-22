(Adnkronos) – “Sinner? Oggi lo vedo nudo alla meta. Non vedo più un grande campione e una grande azienda, la sua. Vedo un ragazzo senza nessuna colpa e mi dispiace. In questo caso ci sono delle similitudini con quello che è successo nel caso doping, dove lui non fece niente”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato così dell’infortunio di Jannik Sinner durante la conferenza stampa finale delle Nitto Atp Finals 2026.

Binaghi ha aggiunto: “Qui non c’è stato un trauma, un incidente, né qualcosa di sbagliato. Questo fastidio è arrivato in un periodo di riposo in seguito alla più grande vittoria della sua carriera, il bis di Wimbledon, dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. E questo non è giusto”. E ancora: “Su tutti i pensieri, prevale il dispiacere per un ragazzo che non se lo merita e per un problema che, nelle sue condizioni, umanamente è molto più difficile da gestire di quello che pensiamo noi”.

Il numero uno della Federtennis ha poi precisato: “Jannik sa benissimo che ci siamo per lui e quando è servito siamo stati in prima fila. Sappiamo che ha un team che è forse il migliore al mondo e abbiamo grande fiducia. Qui non parliamo più di un giocatore che aveva vinto troppo e per cui, nelle prime settimane in cui non aveva potuto giocare, ho trovato anche un sospiro di sollievo perché aveva giocato tanto e aveva bisogno di qualche settimana di svago. Non è più il vincitore di tanti Slam per il quale ho cominciato a preoccuparmi per l’assenza agli Us Open e poi a Shanghai”.

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