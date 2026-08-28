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Bimba morta per difterite a Palermo: in corso l’autopsia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ iniziata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola. Ma anche gli 8 medici dei tre ospedali, il Cervello, il Civico e l’Ospedale dei bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela. 

Un atto dovuto come confermano all’Adnkronos perché in questo modo i sanitari possono nominare i consulenti per partecipare all’esame autoptico. 

Nelle scorse ore, intanto, è stato dimesso dall’ospedale il cuginetto della bimba, suo coetaneo, che pure era risultato positivo alla difterite ma le sue condizioni non erano gravi come quelle della piccola cugina perché vaccinato regolarmente, mentre Anna Rosa non è mai stata vaccinata contro la difterite. Per questo motivo sono indagati i genitori, accusati di omicidio colposo. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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