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Bilancio: Sberna (FdI), “Pac e coesione devono restare pilastri per finanziare diritto a restare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Dibattito importante sul diritto a restare, una strategia presentata dalla Commissione Europea, in particolare dal commissario Raffaele Fitto. C’è stata una bella discussione dopo una una consultazione pubblica che ha avuto grande successo. Questa strategia, ci auguriamo, possa rientrare pienamente nella sostanza del bilancio affinché si mantengano coesione e PAC come pilastri”. Così l’eurodeputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente del parlamento europeo, Antonella Sberna, a margine della sessione di alto livello “Trasformare il diritto di soggiorno in una realtà: opportunità per le nostre comunità e per la nostra prosperità” al Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles.

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