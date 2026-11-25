“Questo premio incarna due concetti fondamentali: il valore del servizio al Paese e la responsabilità di contribuire al bene comune. Il mio pensiero va ai nostri equipaggi impegnati nelle aree strategiche per la tutela della libertà di navigazione e degli interessi italiani”. Lo ha dichiarato Giuseppe Berutti Bergotto, ammiraglio e Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, nell’ambito della XXIII edizione del Premio Le Ragioni della Nuova Politica, promosso da L’Alba del Terzo Millennio.