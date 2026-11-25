(Adnkronos) – “Credo che questo premio incarni due concetti oggi fondamentali: il valore del servizio al Paese e la responsabilità che ciascuno di noi ha, nel proprio ambito, di salvaguardare e contribuire al bene comune”. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina militare, durante il premio ‘Le Ragioni della Nuova Politica’ tenutosi a Roma, nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato. “Il mio pensiero – ha aggiunto – va soprattutto ai nostri equipaggi, alle donne e agli uomini imbarcati sulle navi che, nelle aree del mondo strategiche per gli interessi italiani, tutelano la libertà di navigazione”.

“Ci rendiamo sempre più conto che tutte le aree del mondo sono interconnesse – ha sottolineato l’ammiraglio – e che ciò che accade in territori apparentemente lontani produce rapidamente conseguenze anche all’interno dei nostri confini. A loro va il mio riconoscimento per la dedizione, lo spirito di sacrificio e soprattutto la professionalità”, ha concluso Bergotto tra i premiati della XXIII edizione del premio promosso dall’associazione ‘L’Alba del Terzo Millennio’.

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