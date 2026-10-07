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Berrettini, esordio ok a Shanghai: Kovacevic battuto in rimonta
(Adnkronos) – Dopo il passo falso di Tokyo contro Vacherot, Matteo Berrettini rialza subito la testa al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista romano supera il primo ostacolo del torneo, Aleksandar Kovacevic, in rimonta: dopo aver perso il primo set al tie-break, l’azzurro cambia marcia e conquista i due successivi, chiudendo sul 6-7(3), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti.
Nel prossimo turno Berrettini se la vedrà con Brandon Nakashima, numero 16 del seeding. Il precedente tra i due sorride all’italiano, vittorioso nel confronto disputato agli Australian Open 2022.
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